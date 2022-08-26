Росприроднадзор ищет источник гнилостного запаха в Гатчинском районе

Под подозрение попала площадка с рыбными отходами.

Жители Гатчинского района пожаловались на гнилостный запах. В ночь с 25 на 26 августа сотрудники Управления Росприроднадзора обнаружили одно из предприятий, который может быть источником. Там складируются рыбные отходы.

Около зловонной площадки провели замеры, чтобы установить уровень загрязнения. Она стало одной из, где проводятся проверки. Инспекторы работают в жилой зоне Гатчины и в промышленных зонах около города, а также около полигона ТКО "Новый Свет-Эко". Воздух на содержание вредных выбросов исследуют с помощью мобильной передвижной лаборатории. Его состояние оценивается по 27 сложным и специфическим показаниям. Первые результаты можно узнать в режиме реального времени.

После получения заключения по результатам отбора проб и при выявлении превышений управлением Росприроднадзор инициирует внеплановую проверку.

Напомним, в ведомство с мая 2022 года поступило порядка 300 обращений граждан, которые сообщают о запахах, преследующих их преимущественно в вечернее и ночное время. Для поиска источника и было инициировано масштабное исследование атмосферного воздуха в Гатчине с привлечением современной мобильной передвижной лаборатории. пресс-служба Управления Росприроднадзора по Северо-Западу.

Видео: Управление Росприроднадзора по Северо-Западу