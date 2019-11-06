Vivo выпустит уникальный смартфон в честь 80-летия Бэтмена

Новинка выйдет в продажу 11 ноября.

Компания Vivo совместно с комикс-издательством DC Comics выпустит уникальный смартфон в честь 80-летия Бэтмена. Особая версия устройства выйдет под названием Vivo iQOO Pro 5G Batman Limited Edition. Инсайдер из Индии Мукул Шарма поделился в Twitter первыми фотографиями смартфона.

На снимках видно, что поклонники Бэтмена получат не только смартфон, но и дизайнерскую коробку, оформленную в тематическом стиле, а также особый чехол. Кроме того, в самой коробке будет лежать бэтаранг — метательное оружие супергероя.

Старт продаж запланирован на 11 ноября. Стоимость новинки не уточняется. Обычный iQOO Pro 5G продается в Китае за 500 долларов США.

Смартфон имеет 5G-модем и оперативную память на 12 Гб. Устройство оборудовано тройной основной камерой, главный модуль которой имеет 48 Мп. Батарея на 4500 мАч поддерживает быструю 44-ваттную зарядку.

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Фото: Twitter / Mukul Sharma

‏Видео: YouTube / Дэнчик & Sashka