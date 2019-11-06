В России появился сервис по аренде iPhone

В аренду можно взять пять моделей - от iPhone XS до iPhone 11 Pro.

Сеть re:Store совместно с компанией Forward Leasing запустила в стране лизинг смартфонов от Apple. В аренду можно взять пять моделей iPhone — от iPhone XS до iPhone 11 Pro. Об этом пишет Forbes.

К слову, месяц пользования iPhone 11 с 64 Гб памяти будет стоить 3940 рублей. За 12 месяцев придется отдать 47 280 рублей. Покупка такого же смартфона re:Store обойдется в 59 990 рублей.

Через 12 месяцев аренды смартфон можно выкупить. За iPhone 11 (64 Гбайт) придется доплатить еще 23 696 рублей, переплатив таким образом 11 тысяч рублей (итоговая сумма составит 70 796 рублей). Переплата также грозит тем, кто захочет через год обменять арендованный смартфон на другой.

Однако есть и другой вариант. Можно бесплатно заменить использованный смартфон на новую модель. Однако обмен возможен только в случае хорошего состояния б/у iPhone (не должно быть царапин, сколов и других повреждений). При обмене на новое устройство остаточная стоимость не выплачивается.

Ранее мы писали, что Apple выпустит смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем.

Видео: YouTube / XEETECHCARE, Canoopsy