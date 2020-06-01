Vivo представила линейку смартфонов Vivo X50

Стоимость от 490 долларов.

Помимо ожидаемого смартфона Vivo X50 Pro 1 июня были представлены модели Vivo X50 и X50 Pro+. Стоимость первого гаджета – 490 долларов, второго – 700 долларов.

У Vivo X50 – восьмиядерный чипсет Snapdragon 765G с модемом 5G, 5 Гб оперативной и 128/256 Гб внутренней памяти. Гаджет имеет аккумулятор 4200 мА/ч и поддержку быстрой зарядки. Также у гаджета есть бесконтактная оплата, AMOLED-дисплей. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп, квадрокамера имеет четыре модуля на 48, 8, 13 и 5 Мп.

У X50 Pro+ - Snapdragon 865, 120-герцевый дисплей, батарея ёмкостью 4350 мА/ ч. Основная камера с главным модулем на основе датчика Samsung GN1 имеет разрешение 50 Мп.

Xiaomi уже 11 июня представит Mi Band 5.

Видео: YouTube/ Argus World