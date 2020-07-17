Vivo представила смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

Vivo X50 Pro поступит в продажу в России 31 июля.

Vivo официально представила флагманский смартфон X50 Pro в России. Его особенностью является камера с 60-кратным зумом и поддержкой ночной съемки.

У смартфона 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Гаджет работает на процессоре Snapdragon 765G, оперативная память – 8 Гб. Ёмкость батареи составляет 4315 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

У основной камеры имеется 4 модуля – 48, 13, 8 и 8 Мп, а также 60-кратный зум. Фронтальная камера имеет разрешение в 32 Мп.

Vivo X50 Pro поступит в продажу 31 июля в цвете "Серая сталь". Стоить новинка будет 64 990 рублей.





В начале июня Vivo представила линейку смартфонов Vivo X50.

Видео: YouTube/ Argus World