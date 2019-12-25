Выведенные в России мыши ускорят создание лекарств от COVID-19

Мышей уже передали в научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Там на них испытают воздействие инфекции на пораженные клетки легких, сердца, кишечника и головного мозга.

Российские специалисты вывели лабораторных мышей, благодаря которым планируется ускорить изучение коронавируса, а также разработку вакцин и лекарств против инфекции. Об этом сообщил директор объединенного центра генетических технологий НИУ БелГУ Алексей Дейкин.

Этих мышей легко заразить SARS-CoV-2. Обыкновенные особи имеют повышенную стойкость к коронавирусу. В их организме отсутствует рецептор hACE2, через который вирус поступает в клетки человека. Как пояснил Дейкин, такой белок присутствует в тканях легких, кишечника, сердца, почек и других органов. Через него коронавирус попадает в клетки. У мышей для этого есть фермент mACE2, но через него коронавирус проникает с трудом.

Ученым приходится использовать в лабораториях сирийских хомячков, хорьков и обезьян. Проблема заключается в том, что их сложно содержать. Кроме того, на это требуются определенные денежные средства. Выведенные лабораторные мыши позволят решить эти проблемы. Их возможность заболеть будет "регулироваться" учеными. Мышей уже передали в научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Там на них испытают воздействие инфекции на пораженные клетки легких, сердца, кишечника и головного мозга.

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Фото: pexels