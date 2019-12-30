Виталий Мутко стал гендиректором госкомпании "Дом.РФ"

Прежний глава финансового института Александр Плутник покинет компанию.

Виталий Мутко, которого не оказалось в новом составе правительства РФ, 28 января заступил на пост главы "Дома.РФ", сообщил "Коммерсант". На новой должности Мутко будет курировать вопросы развития ипотеки, обманутых дольщиков и развития городской среды.

Информация о становлении Мутко гендиректором финансового института развития в жилищной сфере появилась в ходе формирования нового правительства во главе с Мишустиным. Нынешний глава "Дома.РФ" Александр Плутник уйдет из компании насовсем.

"Дом.РФ" стал частью нацпроекта "Доступное жилье" и теперь отвечает за приток инвестиций в строительство жилья, повышение качества и доступности жилья за счет новых стандартов выгодных условий покупки квартир.

Ранее сообщалось, что Юрий Чайка может стать полпредом президента в СКФО.