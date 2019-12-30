Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства

С мая 2018 года он занимал пост вице-премьера и курировал строительство и региональное развитие.

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства. Об этом пишет РБК.

С мая 2018 года Мутко занимал пост вице-премьера России по инфраструктуре. Он курировал строительство и региональное развитие, а также вопросы социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия. За время его работы на посту, в частности, была проведена реформа долевого строительства, изменившая правила ипотечного кредитования для застройщиков.

Напомним, правительство объявило об отставке 15 января, после обращения Путина к Федеральному собранию. По словам Медведева, причиной такого решения стали объявленные президентом изменения в Конституцию.

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