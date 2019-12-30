Юрий Чайка может стать полпредом президента в СКФО

Указ о назначении пока не подписан.

Юрию Чайке предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Представитель Кремля заявил, что формально указ о назначении пока не подписан.

Накануне стало известно, что Чайка покидает пост генпрокурора России. Эту должность он занимает с 2006 года. В 2011 и 2016 гг. переназначался.

Путин предложил новую кандидатуру на пост генпрокурора. Кандидатом стал замглавы Следственного комитета Игорь Краснов.

Ранее мы писали, что Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства.