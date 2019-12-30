Генпрокурор России Юрий Чайка подал в отставку

Чайка занимал должность генпрокурора с 2006 года.

Генпрокурор России Юрий Чайка покидает свой пост. Причиной такого решения стал переход на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Известно, что Владимир Путин предложил новую кандидатуру на пост генерального прокурора. Кандидатом стал замглавы Следственного комитета Игорь Краснов.

23 июня 2006 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Чайка был назначен на должность генпрокурора РФ. В 2011 и 2016 гг. был переназначен на свой пост. Чайка входит в состав Совета безопасности России. Имеет орден "За заслуги перед Отечеством" III (2011) и IV степени (2006), а также орден Почета (2001) и почетные звания – "Заслуженный юрист Российской Федерации", "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

Напомним, 15 января правительство РФ объявило об отставке после послания Федеральному собранию Путина. Сейчас в России формируется новое правительство.

Фото: kremlin.ru