Лидер киевского режима Владимир Зеленский стал главным препятствием на пути к миру, поэтому его отстранение от власти будет первым шагом к урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в собственном Telegram-канале. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Он прокомментировал запуск процедуры отставки национального правительства на фоне коррупционного скандала, происходящего вокруг ближайшего соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Но сегодня я хочу сказать о <…> формуле мира, которая реально может быть реализована. Её суть - в переходном периоде, где первым шагом должно стать отстранение Зеленского от власти и создание временного правительства. Артем Дмитрук, депутат Украины

Напомним, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) 10 ноября начало масштабную специальную операцию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале профильное ведомство разместило фотографию с найденными в ее ходе сумками, набитыми пачками иностранной валюты. В настоящее время точная сумма пока что публично не разглашается.

