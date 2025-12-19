Новый президент Гвинеи отправил в отставку правительство

Мамади Думбуя планирует заменить кабинет министров в ближайшее время.

Президент Гвинеи отправил в отставку национальное правительство переходного периода вместе с председателем кабинета министров Амаду Ури Ба. К такому решению избранный глава государства Мамади Думбуя пришел после того, как неделю назад получил должность. Соответствующими данными поделились местные журналисты из новостного издания "Guinee 360". В СМИ сообщили, что политический лидер дал распоряжение о том, чтобы генеральные секретари министерств продолжали заниматься текущими рабочими делами в профильных ведомствах до назначения преемников. Общественность ожидает, что имена новых министров будут известны в ближайшие дни.

Напомним, что Мамади Думбуя победил на выборах, состоявшихся в африканской стране 28 декабря 2025 года. Мандат президента Гвинеи действует семь лет. Политический деятель пришел к власти в стране в сентябре 2021 года в результате государственного переворота. В рамках этих событий произошло свержение президента республики Альфа Конде. Состоявшимся в декабре прошлого года выборам предшествовало принятие на общенациональном референдуме новой конституции. В скором времени будут организованы парламентские выборы. Они завершат процесс возвращения Гвинеи к гражданской форме правления.

Фото: pxhere.com