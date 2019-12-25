Виталий Мутко считает, что европейские лиги могут сами решить вопрос о продолжении сезона

В качестве примера он рассказал о ситуации в Китае.

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС - прим.) Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в Европе, из-за которой были приостановлены почти все национальные чемпионаты и еврокубковые турниры.

"Существуют игровые рамки, время, в которое мы можем играть. Надо исходить из этого. УЕФА могла бы дать возможность лигам решать этот момент, потому что в каждой конкретной стране своя ситуация. По распространению коронавируса мы видим, что те ограничения, которые есть, скорее всего, будут продлены. Китай, например, начинает возвращаться к нормальной жизни. Поэтому каждая страна должна разобраться в ситуации сама, принять решения с федерацией, властями", - сказал Мутко в интервью агентству "РИА Новости".

Напомним, руководство УЕФА отправило письма всем 55 членам-ассоциациям, высказав свою позицию о досрочном завершении национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса. Организация считает решение об отказе от внутренних соревнований преждевременным и неоправданным.

Ранее стало известно, что УЕФА не допустит до участия в еврокубках клубы, чьи страны не доиграют чемпионат.

Фото: VK / @rfsruofficial