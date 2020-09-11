Выступлению Нетребко в Мариинском театре помешал коронавирус

Подозреваемый в заражении – Ильдар Абдразаков. С ним оперная дива ранее выступала на одной сцене.

Празднование дня рождения оперной дивы Анны Нетребко, запланированное на 18 сентября на сцене Мариинского театра, переносится на более поздний срок. Как сообщил накануне "Петербургский дневник", выступление певицы переносится из-за "особых мер", предпринятых к артистам, участвовавшим в опере "Дон Карлос" в Большом театре.



Данной оперой открывался сезон Большого театра, это произошло 6 сентября. Ведущие партии наравне с Нетребко исполняли Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов. Позже было объявлено об отмене назначенного спектакля "Дон Карлос" в связи с болезнью одного из исполнителей – Ильдара Абдразакова. У него подозревается коронавирус. Анализы возьмут у всех контактировавших с певцом.

Ранее мы сообщали о том, что возможную заполняемость театральных залов с середины сентября могут разрешить увеличить до 70%.

Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/