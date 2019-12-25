Анна Нетребко встретит день рождения на сцене Мариинского театра

В пятницу, 18 сентября, народная артистка России Анна Нетребко отметит свой день рождения на сцене Мариинского театра.
Свой 49-й день рождения Нетребко отметит, исполнив партию Татьяны в опере "Евгений Онегин". Главные роли также исполнят Алексей Марков, Сергей Скороходов и Михаил Петренко. Отмечается, что зрители увидят оперу в постановке Юрия Темирканова 1982 года.
Ранее мы писали, что Мариинский театр покажет "Снегурочку" на закрытии фестиваля "Звезды белых ночей".
Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все