Анна Нетребко встретит день рождения на сцене Мариинского театра

Народная артистка исполнит партию Татьяны в опере "Евгений Онегин".

В пятницу, 18 сентября, народная артистка России Анна Нетребко отметит свой день рождения на сцене Мариинского театра.

Свой 49-й день рождения Нетребко отметит, исполнив партию Татьяны в опере "Евгений Онегин". Главные роли также исполнят Алексей Марков, Сергей Скороходов и Михаил Петренко. Отмечается, что зрители увидят оперу в постановке Юрия Темирканова 1982 года.

Ранее мы писали, что Мариинский театр покажет "Снегурочку" на закрытии фестиваля "Звезды белых ночей".

Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/