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Мариинский театр покажет "Снегурочку" на закрытии фестиваля "Звезды белых ночей"
Сегодня, 21:28
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smirenny

Мариинский театр покажет "Снегурочку" на закрытии фестиваля "Звезды белых ночей"

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За время форума на площадках театра состоялось более 110 событий.

В воскресенье, 6 сентября, завершится  XXVIII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей". В Мариинской театре покажут премьеру оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова.

Театр готовится к завершению не только фестиваля, но и театрального сезона 2019/2020. Напомним, что "Звезды белых ночей" открылся 20 июня пеовым после карантинных ограничений и продлился более двух месяцев. 

Кроме "Снегурочки" зрители увидят оперу Верди "Риголетто", на сцене Мариинского-2 покажут покажут одноактные балеты с Викторией Терёшкиной, Екатериной Кондауровой и Кимин Кимом, а в Концертном зале состоится заключительный вечер цикла "Все романсы Чайковского".

Ранее мы писали, что в консерватории на Театральной площади прошли следственные мероприятия.

Фото: vk.com/mariinskytheatre

Теги: мариинский театр, опера снегурочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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