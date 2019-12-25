Мариинский театр покажет "Снегурочку" на закрытии фестиваля "Звезды белых ночей"

За время форума на площадках театра состоялось более 110 событий.

В воскресенье, 6 сентября, завершится XXVIII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей". В Мариинской театре покажут премьеру оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова.

Театр готовится к завершению не только фестиваля, но и театрального сезона 2019/2020. Напомним, что "Звезды белых ночей" открылся 20 июня пеовым после карантинных ограничений и продлился более двух месяцев.

Кроме "Снегурочки" зрители увидят оперу Верди "Риголетто", на сцене Мариинского-2 покажут покажут одноактные балеты с Викторией Терёшкиной, Екатериной Кондауровой и Кимин Кимом, а в Концертном зале состоится заключительный вечер цикла "Все романсы Чайковского".

Ранее мы писали, что в консерватории на Театральной площади прошли следственные мероприятия.

Фото: vk.com/mariinskytheatre