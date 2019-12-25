  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В консерватории на Театральной площади прошли следственные мероприятия
Сегодня, 19:47
110
smirenny

В консерватории на Театральной площади прошли следственные мероприятия

0 0

Расследование находится на личном контроле у Бастрыкина.

В среду, 2 сентября, следователи провели в здании консерватории на Театральной площади следственные мероприятия. 

Мероприятия проходили в рамках громкого уголовного дела, которое возбудили в марте этого года: по версии следствия, при реконструкции здания было похищено около 128 миллионов. На бумаге деньги были реализованы, но только не фактически. Сообщается, что расследование дела находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. 

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали несостоявшегося мошенника-актера, просившего деньги на лечение "дочери".

Фото: Яндекс.Картинки

Теги: расследование, следственные мероприятия, театральная площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии