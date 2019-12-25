В консерватории на Театральной площади прошли следственные мероприятия

Расследование находится на личном контроле у Бастрыкина.

В среду, 2 сентября, следователи провели в здании консерватории на Театральной площади следственные мероприятия.

Мероприятия проходили в рамках громкого уголовного дела, которое возбудили в марте этого года: по версии следствия, при реконструкции здания было похищено около 128 миллионов. На бумаге деньги были реализованы, но только не фактически. Сообщается, что расследование дела находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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