В Петербурге поймали несостоявшегося мошенника-актера, просившего деньги на лечение "дочери"

Предполагаемая жертва афериста вовремя заподозрила неладное.

В последний день августа в Петербурге задержали 37-летнего выходца из Закавказья, подозреваемого в мошенничестве. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, годом раньше мужчина был осужден условно за покушение на мошенничество.

Полиция полагает, что мужчина похитил денежные средства с помощью телефонных звонков. 13 августа аферист позвонил в одно из подразделений транспортной организации, представившись первым замом гендиректора этого предприятия. Мужчина попросил руководителя подразделения перезвонить его близкому знакомому и помочь. Работник позвонил тому таинственному знакомому, который, как выяснилось, оказался очередной ролью мошенника.

Аферист сымитировал голос человека, убитого горем, и сообщил, что для лечения его дочери ему необходимы 60 тысяч рублей. Деньги для операции по пересадки костного мозга он попросил перевести на расчетный счет в течение получаса, поскольку, якобы, времени на оплату было мало. Работник заподозрил неладное и не стал переводить деньги, а позвонил в полицию.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничестве. В ходе обысков у подозреваемого изъяли десятки банковских карт, сим-карт, пять мобильные телефонов, тетради с записями о других жертвах. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности мужчины и его возможные соучастники, пока афериста заключили под стражу.

Ранее мы писали, что угрожающий пистолетом разбойник отобрал у подростка телефон.

Видео: пресс-служба ГУ МВД