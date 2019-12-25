Угрожающий пистолетом разбойник отобрал у подростка телефон

Мужчину уже задержали.

Днем 27 августа подросток, идущий по Индустриальному проспекту, лишился телефона. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, к 17-летнему парню подошел неизвестный и, угрожая пистолетом, открыто похитил смартфон.

Заявление в полицию подала мать мальчика, ущерб составил чуть больше семи тысяч рубле. Вечером того же дня полиции удалось разыскать разбойника, по подозрению в случившемся задержали 28-летнего петербуржца. Телефон вернули владельцу, возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мы писали, что залезший через окно вор обчистил квартиру на Краснопутиловской на 16 млн рублей.

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