Залезший через окно вор обчистил квартиру на Краснопутиловской на 16 млн рублей

Грабитель вынес 30 украшений и наличные.

Утром 20 августа в полицию Петербурга обратилась 39-летняя главный бухгалтер одной из городских компаний. Как стало известно Piter.TV, женщина рассказал о крупном ограблении, обрушившемся на ее квартиру на Краснопутиловской улице.

Полиция выяснила, что кража произошла, пока женщина была на даче в деревне Лопухинка в Ленобласти. Неизвестный улучил момент отсутствия хозяйки, отжал окно стеклопакета на кухне и проник в квартиру на пятом этаже. Вор не скупился на добычу и вынес из квартиры почти все найденное, учинив хозяйке ущерб почти в 16 миллионов рублей. Злоумышленник украл 30 разных ювелирных изделий стоимостью 5 млн рублей и 11 млн рублей наличными.

Правоохранители проверили 26 ломбардов и скупок, в них не получали описанных пострадавшей украшений. Возбуждено уголовное дело о краже, с места преступления изъяли следы рук, материи и обуви. Служебная собака полицейских подсказала часть маршрута, которым мог убежать вор после ограбления квартиры.

Ранее мы рассказывали, как на "Северной Верфи" 60-летняя сторож напугала грабителя.

Фото: pixabay