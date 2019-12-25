Полиция разыскивает вора.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что на "Северной Верфи" 60-летняя сторож напугала грабителя. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел рано утром 16 августа на ЗАО "Северная верфь". Вор взломал дверь в подсобное помещение кухни, проник в столовую. Далее он пытался обчистить банкомат, но услышал шаги охранника и ретировался с места событий. Однако он успел повредить банкомат углошлифовальной машинкой и ломом.

В итоге несостоявшийся грабитель оставил на месте преступления отпечатки пальцев, следы обуви, перчатки и слепок со следом орудия.

Полиция разыскивает вора.

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Фото: pixabay