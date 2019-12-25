Мошенники обманули пенсионерку в Курортной районе на 200 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что мошенники обманули пенсионерку в Курортном районе на 200 тысяч рублей. Как оказалось, мошенники находили свои жертвы по телефону.

Инцидент произошел в доме 13 по Комсомольской улице. Женщине позвонил неизвестный и заявил, что её внук с кем-то подрался. Для того, чтобы разрешить ситуацию в досудебном порядке у 82-летней петербурженки потребовали 200 тысяч рублей. В итоге к женщине на квартиру пришел неизвестный и забрал деньги.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Шушарах 28-летний петербуржец во время ссоры убил камнем своего оппонента.

Фото:pixabay