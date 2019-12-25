Театральные залы разрешили заполнить на 70%

Сейчас залы заполняют на 50%.

Возможную заполняемость театральных залов с середины сентября разрешат увеличить до 70%. Об этом на видеоконференции министров культуры стран БРИКС сообщила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, о чем сообщило ТАСС.

На данный момент театральные залы заполняются на 50%. Минкультуры договорилось с санитарными службами об увеличении заполняемости до 70%. Маски и перчатки при этом остаются обязательными.

Массовые мероприятия, в том числе работа концертных залов, были запрещены в России с середины марта для борьбы с распространением коронавируса.

В Петербурге с 7 и 12 сентября отменяют ряд коронавирусных ограничений.

Фото: ВК/ Мариинский театр