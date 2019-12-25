Выстреливший в глаз петербуржцу мужчина задержан

Ссора между оппонентами произошла вечером 29 августа на улице Чайковского.

Полицейские задержали мужчину, выстрелившего в глаз оппоненту в ходе внезапно возникшей ссоры. Инцидент произошел вечером 29 августа у дома №6 по улице Чайковского: как только злоумышленник выстрелил в 18-летнего мужчину из газового пистолета, он скрылся на подъехавшем к доме такси. Пострадавшего госпитализировали с контузией глаза.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, стрелком оказался 43-летний гендиректор коммерческого предприятия. Мужчину поймали около полудня 31 августа на улице Димитрова. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее мы рассказывали, как петербуржец с топором украл бутылку игристого за 700 рублей.

Фото: Piter.TV