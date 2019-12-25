Неизвестный выстрелил петербуржцу в глаз и скрылся на такси

Случайные прохожие поссорились на улице.

Накануне вечером, 29 августа, в Петербурге произошел страшный случай: неизвестный выстрелил в глаз 19-летнему парню. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Случайные прохожие поссорились на улице, мужчина старше выстрелил, предположительно, из газового пистолета, после чего скрылся на такси. Молодой парень получил контузию глаз, после оказания помощи его отправили на амбулаторное лечение. Таксиста, который вез преступника, нашли. Он сообщил, что приехал на вызов через приложение. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее мы писали, что на петербургского активиста Виноградова напали на проспекте Науки.

Фото: Piter.TV