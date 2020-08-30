На петербургского активиста Виноградова напали на проспекте Науки

Мужчине тяжело говорить, сломана нога. Обследование продолжается.

В воскресенье, 30 августа, на проспекте Науки у дома №47 напали на активиста Александра Виноградова. Трое неизвестных избили мужчину монтировками. Удары приходились по голове и ногам. Виноградова госпитализировали в больницу.

Требуем незамедлительного возбуждения уголовного дела. Уже с нами связались помощники депутата ГД РФ Романова. Он взял дело на личной и особый контроль. Будем добиваться чтобы привлекли всех ответственных за это безобразие лиц дала комментарий Piter.TV адвокат Ирина Баханович.

Ситуацию под особый контроль взял депутат Государственной Думы Михаил Романов. Врачи диагностировали перелом левой ноги, обследование продолжается.



Ранее мы писали, что в Петербурге скончался молодой рок-музыкант.

Видео: адвокат Ирина Баханович