В Петербурге скончался молодой рок-музыкант

В день смерти молодому человеку исполнилось 17 лет.

О смерти 17-летнего парня из Петербурга стало известно в воскресенье, 30 августа, сообщили "Невские Новости".

Парня обнаружили родители в собственной комнате в день рождения. Предполагается, что смерть могла быть вызвана употреблением наркотиков. Отмечается, что семья молодого человека благополучная и не стояла на учете, кроме того тело парня было без внешних признаков насильственной смерти.

В последнее время, сообщает источник, молодой человек вел себя странно, начал экспериментировать с внешностью. Близкие друзья рассказали, что подросток мог увлекаться запрещенными веществами и имел некоторые расстройства психики.

На данный момент причина смерти не установлена. Идет расследование.

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Фото: социальные сети