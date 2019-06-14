  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге скончался молодой рок-музыкант
Сегодня, 17:02
54
smirenny

В Петербурге скончался молодой рок-музыкант

0 0

В день смерти молодому человеку исполнилось 17 лет.

О смерти 17-летнего парня из Петербурга стало известно в воскресенье, 30 августа, сообщили "Невские Новости".

Парня обнаружили родители в собственной комнате в день рождения. Предполагается, что смерть могла быть вызвана употреблением наркотиков. Отмечается, что семья молодого человека благополучная и не стояла на учете, кроме того тело парня было без внешних признаков насильственной смерти. 

В последнее время, сообщает источник, молодой человек вел себя странно, начал экспериментировать с внешностью. Близкие друзья рассказали, что подросток мог увлекаться запрещенными веществами и имел некоторые расстройства психики. 

На данный момент причина смерти не установлена. Идет расследование. 

Ранее мы писали, что в квартире на Непокоренных нашли повешенную рецидивистку.

Фото: социальные сети

Теги: погиб подросток, смерть подростка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии