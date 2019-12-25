В квартире на Непокоренных нашли повешенную рецидивистку

В день гибели у женщины был день рождения.

В среду, 26 августа, в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила о смерти своей 45-летней соседки по съемной квартире. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, она наткнулась на повешенное тело женщины в их общей квартире на проспекте Непокоренных. После трагической находки соседка погибшей поспешила вызвать оперативные службы.

Умершей оказалась жительница Петербурга, которая неоднократно сидела в тюрьме, в том числе и за кражу. В день гибели у женщины был день рождения.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото: pixabay.com