На Дыбенко мужчина нашел в петле свою 17-летнюю невесту

Перед смертью девушка позвонила жениху и пожаловалась на голоса в голове.

В субботу, 9 мая, в полицию Петербурга обратился 28-летний мужчина и заявил, что нашел в петле свою 17-летнюю невесту. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Дыбенко. Незадолго до случившегося девушка позвонила своему возлюбленному и рассказала, что слышит голоса в голове. Мужчина сразу поехал по месту жительства невесты и обнаружил ее повешенной.

Заявитель рассказал полиции, что это уже не первый раз, когда пострадавшая рассказывала, что с ней общаются некие фантомы.

Девушку увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее механическую асфиксию и перелом 2-го шейного позвонка. После клинической смерти она скончалась. По факту трагедии проводится проверка.

Ранее мы писали, что петербурженка обнаружила на балконе повешенного на веревке 15-летнего брата.

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