Петербуржец с топором украл бутылку игристого за 700 рублей

Грабителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

В пятницу, 28 августа, в полицию Петербурга обратился мужчина и заявил об ограблении магазина "Красное и Белое" на улице Вавиловых. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, 27 августа в магазин ворвался неизвестный мужчина, и, угрожая топором, открыто похитил бутылку игристого вина стоимостью 704,53 рублей.

Стражи порядка оперативно задержали грабителя. Мужчину удалось поймать возле дома на улице Ильюшина. Похищенное изъято. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что женщина ушла из магазина в неоплаченном тренче за 11 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com