Женщина ушла из магазина в неоплаченном тренче за 11 тысяч рублей

Эту же сумму теперь вычтут из зарплаты невнимательного продавца.

Продавец магазина одежды на Фурштатской улице заподозрила в воровстве одну из покупательниц. Как рассказал "Мегаполис", кража произошла днем 25 августа.

По словам продавщицы, покупательница с маской на лице долго выбирала вещи, советовалась с консультантом и примеряла одежду. После очередной примерки покупательница попросила отложить понравившуюся ей одежду и сказала, что заглянет в соседний магазин и потом примет окончательное решение о покупке. Продавец отметила, что уходя в примерочную, женщина взяла с собой тренч стоимостью почти 11 тысяч рублей, а потом неоплаченный предмет одежды исчез из магазина. Девушка посетовала, что эту сумму теперь вычтут из ее зарплаты.

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Фото: "Мегаполис"