Петербуржец обчистил благотворительный короб с деньгами в Пулково

34 тысячи рублей, собранные для детей-инвалидов, мужчина забрал себе.

В Пулково поймали расхитителя ящиков для благотворительных пожертвований. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции Петербурга, 34 тысячи рублей из короба, расположенного в центральном пассажирском терминале аэропорта, унес 38-летний горожанин.

Злоумышленник приметил установленный прозрачный ящик с деньгами для помощи детям-инвалидам и взрослым, поймал момент, когда за ним никто не наблюдал, и забрал короб, прикрыв своим чемоданом. Ящик мужчина донес до комнаты общего пользования, где вскрыл замок и похитил купюры. Отмечается, что металлическая мелочь и иностранные монеты расхитителя не заинтересовали.

Возбуждено уголовное дело о краже, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный вынес из студии на Ленинском все ювелирные украшения.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО