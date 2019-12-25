Неизвестный вынес из студии на Ленинском все ювелирные украшения

Вор взломал входную дверь, пока хозяйка уезжала в другой город.

В минувший четверг, 6 августа, в полицию обратилась 26-летняя петербурженка. Со слов девушки, квартиру ее знакомой на 12 этаже, куда она приходила поливать цветы, взломали. Как стало известно Piter.V от источника в правоохранительных органах, на двери студии обнаружилось повреждение замка.

Днем позже в полицию позвонила и сама хозяйка квартиры на Ленинском проспекте. Пенсионерка рассказала, что с 14 июля уезжала в Екатеринбург, и во время ее отсутствия неизвестный проник в ее студию и вынес множество ценностей. С книжной полки и из комода пропали сережки с камнями, четыре браслета белого и желтого металла с подвеской, цепочки с кулоном-иконой, набор позолоченных сережек. Также из квартиры исчез планшет "Самсунг". Ущерб хозяйка оценила в 55 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, следы пальцев рук, снятые с входной двери, позволили полицейским установить личность вора. Его разыскивают.

Ранее мы писали, что вор-форточник обокрал квартиру на проспекте Художников.

Фото: pixabay