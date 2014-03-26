Выстрел из пушки Петропавловской крепости приурочили ко Дню работников ЖКХ

В список городских праздников он вошел в прошлом году.

В третье воскресенье марта, 21 числа, отмечают День работников ЖКХ. Ему посвятили полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. В список городских праздников он вошел в 2020 году. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Свой профессиональный праздник сотрудники ЖКХ встретили еще в 6 утра, приступив к уборке города. Более 7 тысяч дворников трудятся на внутриквартальных территориях, по словам председатель Жилищного комитета Виктор Борщев.

На город оказывает влияние циклон "Отто". Он принес непогоду: мокрый снег и дождь.

Ранее Piter.tv писал, что в понедельник, 22 марта, Ленобласть ждет комбо осадков: снег, дожди и метели. Ожидается, что на дорогах будет гололедица.

Фото: Piter.tv