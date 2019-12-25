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В понедельник Ленобласть ждет комбо осадков: снег, дожди и метели
Сегодня, 13:49
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kraratau27

В понедельник Ленобласть ждет комбо осадков: снег, дожди и метели

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Подует порывистый северо-западный ветер.

В понедельник, 22 марта, в Ленинградской области небо будет затянуто облаками. В большинстве районов жители увидят небольшой снег. Местами мокрый снег. Возможен и дождь. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 21 марта.

Отдельные районы настигнет метель. Подует северо-западный ветер 7-12 м/с. Ночью и утром порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха будет низкая: -3...-8 градусов ночью и -4...+1 градус днем. На дорогах гололедица. 

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее в Piter.tv стало известно, что циклон "Отто" вернет в Северную Столицу оттепель и мокрый снег.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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