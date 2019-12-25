Циклон "Отто" вернет в Северную Столицу оттепель и мокрый снег

Температура воздуха будет плюсовая.

В воскресенье, 21 марта, в петербургская погода будет во власти циклона "Отто". Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Небо затянут облака. Польют дожди, будет идти мокрый снег. На улице потеплеет: температура воздуха составит +1...+3 градуса. Подует юго-западный порывистый ветер 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 740 мм рт. ст.

Ранее в Piter.tv сообщили, что петербуржцев предупредили о возвращении "морозцев" в апреле.

Фото: Piter.tv