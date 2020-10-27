Петербуржцев предупредили о возвращении "морозцев" в апреле

Метеоролог отметил, что прошедшая ночь может оказаться последней из самых холодных в Петербурге во второй половине марта.

В субботу, 20 марта, Петербург окажется под влиянием атмосферного фронта с Северо-Запада, который принесет с собой кратковременную метель. Об этом сообщили "Невские Новости".

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса в ближайшие дни в городе пройдет обильный снегопад. Температура будет положительной, поэтому снежный покров надолго не сохранится.

Леус отметил, что возможны возвраты морозцев и снега в апреле, резкого всплеска тепла ожидать не стоит. Такая погода характерна для этих месяцев. Эксперт добавил, что прошедшая ночь может оказаться последней из самых холодных в Петербурге во второй половине марта.

Ранее Piter.tv писал, что в Ленобласти 21 марта ожидается до +4 градусов днем.

Фото: Piter.tv