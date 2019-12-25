В Ленобласти 21 марта ожидается до +4 градусов днем

На дорогах ожидается гололедица.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на 20 марта. Информацию приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, в предстоящее воскресенье в Ленобласти ожидается облачная погода. Ночью выпадет снег, переходящий на западе в мокрый снег, местами сильный. Днем в регионе выпадут осадки: местами небольшие в виде снега и мокрого снега, местами с дождём. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, ночью – местами метель.

Ветер – юго-западный, западный, 7-12 м/с. Ночью его порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...-6 градусов, днем потеплеет до -1...+4 градусов. На дорогах ожидается гололедица и сложная обстановка, атмосферное давление будет понижаться.

Ухудшение погоды в 47 регионе ожидается с 21 по 23 марта. В эти дни в регионе ожидается метель, резкое похолодание, гололедица на дорогах, сильные порывы ветра.

Фото: Piter.tv