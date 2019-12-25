МЧС Ленобласти предупредил об ухудшении погоды с 21 марта

Спасатели просят жителей 47 региона быть внимательными и осторожными.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни. Информацию региональное ГУ МЧС передает со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС" днем в субботу, 20 марта.

Так, ухудшение погоды в 47 регионе ожидается с 21 по 23 марта. В эти дни в регионе ожидается метель, резкое похолодание, гололедица на дорогах, сильные порывы ветра.

21 марта на территории Ленинградской области ночью местами ожидается сильный снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, ночью местами метель. Ночью местами порывы ветра до 15 м/с. На дорогах гололедица и сложная обстановка. 22 марта на территории Ленинградской области ночью местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, слабая метель, порывы ветра до 15 м/с. На дорогах гололедица. 23 марта на территории Ленинградской области температура воздуха ночью -7...-12 гр., местами до -17 гр. На дорогах местами гололедица. МЧС

В связи с этим в регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят местных жителей быть внимательными и осторожными.

Фото: Piter.tv