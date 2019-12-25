В комплексе собираются проводить военно-морские салоны.

Выставочный комплекс кронштадтского парка "Патриот" начнут строить в 2021 году: именно здесь собираются проводить военно-морские салоны, в том числе и Главный военно-морской салон. Об этом 29 ноября журналистам рассказал министр обороны РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. Он отметил, что предложения создании выставочного комплекса разрабатываются вместе с министерством промышленности.

Перед строительством в главной библиотеке ВМФ в Петербурге удалось собрать ученых и специалистов, которые хранят традиции Кронштадта, отметил Шойгу. Он добавил, что в городе появится научно-образовательный центр, где разместят учебный и научный флот, а также музейный комплекс, куда планируют перевезти первую подводную лодку и представить исторические суда.

На фортах Кронштадта появятся тематические музеи. Российский НИИ Культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева разработал концепцию музеефикации и сюжетно-тематической структуры экспозиционного пространства фортов.

Ранее мы сообщали о том, что в парке "Патриот" ЗВО открылась выставка, посвященная победам России в освоении Арктики. Экспозиция организована Государственным литературным музеем "ХХ век".

Фото: Piter.tv