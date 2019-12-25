В парке "Патриот" ЗВО открылась выставка, посвященная победам России в освоении Арктики

Экспозиция организована Государственным литературным музеем "ХХ век".

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в Кронштадте открылась выставка, посвященная победам России в освоении Арктики. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Отмечается, что на выставке покажут материалы о 20 писателях. Также гостям покажут видеоролик директора Международного фестиваля морских и приключенческих фильмов "Море зовет!".

Отмечается, что экспозиция организована Государственным литературным музеем "ХХ век" и Некоммерческим партнерством "Память Таллинского прорыва".

Ранее мы сообщали о том, что "Ночлежка" провела в Петербурге акцию "Эспресс-помощь".

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