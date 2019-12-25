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"Ночлежка" провела в Петербурге акцию "Эспресс-помощь"
Сегодня, 12:17
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IRINA_CHALKINA

"Ночлежка" провела в Петербурге акцию "Эспресс-помощь"

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В рамках акции будет провели квартирник Благотворительной больницы.

В минувшую субботу, 7 ноября, в Северной столице прошла акция "Эспресс-помощь". Об этом сообщает благотворительная организация "Ночлежка".

В акции приняли участие около 100 заведений. 

Мы заранее говорим огромное Спасибо каждому, кто сегодня примет участие в нашей акции. За каждый рубль, каждую фотографию в соцсети, каждую улыбку и каждое доброе слово.

"Ночлежка".

Акция "Эспресс-помощь" проходит два раза в год. В эти дни в кафе и ресторанах, которые участвуют в акции, посетители могут выпить кофе или побывать на мастер-классе и тем самым помочь бездомным людям. Деньги от продаж пойдут на работу реабилитационного приюта "Ночлежки".

Ранее мы сообщали о том , что в воскресенье в Петербурге похолодает до шести градусов.

Фото:Ночлежка/вк

Теги: ночлежка, эспресс-помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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