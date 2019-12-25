Синоптики: в воскресенье в Петербурге похолодает до шести градусов

Погодные условия в городе будут формироваться под влиянием тыловой части циклона.

В воскресенье, 8 октября, в Северной столице ожидается похолодание. Об этом заявил на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут короткие дожди. По словам синоптика, сегодня погода в городе будет формироваться под влиянием тыловой части циклона.

Наиболее высокой температура воздуха ожидается в утренние часы. Михаил Леус.

Столбики термометра покажут от +6 до +8° тепла. Ветер будет дуть северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщали о том, что из-за аномально теплого ноября в Петербурге расцвели одуванчики и астры.

Фото:pixabay