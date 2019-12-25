Синоптики: в воскресенье в Петербурге похолодает до шести градусов

В воскресенье, 8 октября, в Северной столице ожидается похолодание. Об этом заявил на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут короткие дожди. По словам синоптика, сегодня погода в городе будет формироваться под влиянием тыловой части циклона.
Наиболее высокой температура воздуха ожидается в утренние часы.
Михаил Леус.
Столбики термометра покажут от +6 до +8° тепла. Ветер будет дуть северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.
Ранее мы сообщали о том, что из-за аномально теплого ноября в Петербурге расцвели одуванчики и астры.
Фото:pixabay
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