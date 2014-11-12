Высотность петербургских новостроек снизилась на один этаж за два года

Так, к июню текущего года параметр снизился до отметки в 17,2 этажа.

В пятницу, 10 сентября, эксперт по недвижимости и руководитель АН "Георгия Патанина" Георгий Патанин сообщил Piter.tv, что средняя этажность новостроек Петербурга за два года снизилась на один этаж.

Так, в июне 2019 года этот параметр был на уровне 18,2 этажей, а к июнь 2021 года он снизился до отметки в 17,2 этажа. В Ленобласти же наоборот, зафиксировали небольшой рост с 14,7 этажей до 14,9 этажей. Эксперт отметил, что снижение этажности является долгосрочным трендом рынка жилья. По словам специалиста, снижение в какой-то степени связано с тем, что застройщики перестали строить технические этажи. Теперь жители последних этажей должны понимать, что над ними проходят трубы.

В то же время, малоэтажных проектов сейчас крайне мало. К тому же, понятие о малоэтажности различается: ля кого-то малоэтажным проектом может быть жилой комплекс в 14 этажей, а для кого-то в 3-5 этажей.

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