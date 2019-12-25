Вторичка Петербурга за год подорожала более чем на 30%

Наиболее значительный рост средних цен заметили в Петроградском районе.

Вторичная недвижимость в Петербурге подорожала более чем на 30% за год, сообщили Piter.tv эксперты агентства недвижимости "ДАРКО".

Так, с августа прошлого года по август текущего года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке региона выросла на 30%: с 138,6 тыс. руб. до 180,4 тыс. рублей.

Больше всего цены выросли в Петроградском районе. Там "квадрат" подорожал на 36%, до 263 тыс. рублей. На второй строчке топа Василеостровский район. Там цена за квадратный метро выросла на 50 тыс. рублей, т.е подорожал на 32%. Третью строчку занял Красногвардейский район. На данный момент средняя стоимость квадрата на вторичном рынке составляет 162,8 тыс. рублей, что на 46 тыс. выше, чем годом ранее. В процентном отношении рост составил 39,3%.

За последние 2 месяца средний рост цен на вторичном рынке не превышает 1%.

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