Двое петербуржцев подозреваются в мошенничестве с квартирой умершего человека

После получения в собственность квартиру продали.

Полиция задержала мужчину и женщину, которые подозреваются в мошенничестве с квартирой умершего человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Было установлено, что в период с 2012 по 2013 год подозреваемые предоставили нотариусу подложные документы на жилое помещение. Документы якобы подтверждали родство с умершим человеком, у которого была квартира на Приморском проспекте. Впоследствии недвижимость продали. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Среди подозреваемых — 36-летний мужчина и 54-летняя женщина. Женщина была уже ранее судима за мошенничество. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали участкового, продавшего квартиру умершего мужчины.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти