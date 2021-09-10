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Двое петербуржцев подозреваются в мошенничестве с квартирой умершего человека

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После получения в собственность квартиру продали.

Полиция задержала мужчину и женщину, которые подозреваются в мошенничестве с квартирой умершего человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Было установлено, что в период с 2012 по 2013 год подозреваемые предоставили нотариусу подложные документы на жилое помещение. Документы якобы подтверждали родство с умершим человеком, у которого была квартира на Приморском проспекте. Впоследствии недвижимость продали. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Среди подозреваемых — 36-летний мужчина и 54-летняя женщина. Женщина была уже ранее судима за мошенничество. Расследование продолжается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали участкового, продавшего квартиру умершего мужчины. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: квартира, мошенничество, недвижимость
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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