В Петербурге задержали участкового, продавшего квартиру умершего мужчины

Участковый действовал не один.

В Петербурге задержали участкового, обвиняемого в мошенничестве с квартирой умершего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета РФ.

Участковый 26-го отдела полиции совместно со своим родным братом и еще двумя соучастниками обвиняются в совершении преступлений по п. "а" ч.3 ст. 158, ч.4 ст. 159 УК РФ (кража, мошенничество).

По версии следствия, в 2018 году банда узнала, что в квартире на Гранитной улице умер петербуржец. На саму квартиру никто не претендовал. Тогда обвиняемые предоставили в госучреждения заведомо подложные документы, благодаря которым собственность перешла в их руки. Затем злоумышленники продали квартиру за 3,3 млн рублей. Имущество же похитили. Следователи предполагают, что обвиняемые могут быть причастны еще к порядка 50 похожим преступлениям.

Ранее мы писали, что мошенник с поддельной фамилией завладел квартирой умершей женщины на Васильевском острове.

Фото: пресс-служба СК РФ по Петербургу

Видео: YouTube / СК РФ