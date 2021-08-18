Мошенник с поддельной фамилией завладел квартирой умершей женщины на Васильевском острове

Мошенническую схему удалось рассекретить.

Группа мошенников заполучила квартиру на Среднем проспекте, 27, якобы унаследовал ее после смерти пожилой хозяйки. Теперь в ней живет семья из Узбекистана и не подозревает, что за недвижимостью стоит криминальная история. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

После смерти хозяйки трехкомнатной квартиры она перешла к некому Александру Меликову, гражданину Германии. На самом деле он вовсе не Меликов, а Александр Баранов из России. В ходе расследования уголовного дела о квартирных мошенничествах сотрудники в СК обратили внимание на подозрительного наследника.

"Наследнику" приписывают гражданство другой страны для того, чтобы подтвердить подлинность документов было сложнее. В 90% случаев такие заявления о принятии наследства оказываются липовыми. Если наследников не объявляется, то должны признаваться выморочным имуществом и переходить в собственность государства. Мошенники стараются этого не допустить и успеть завладеть жилплощадью.

После получения квартиры Меликов заключил договор займа на три миллиона с компанией "Сити-проект" под залог жилья. В прошлом году договор признали недействительным, а в этом году ее удалось получить в собственность Петербурга.

Несмотря на то, что вопрос вроде бы решен, квартира все еще продолжает сдаваться. Сейчас в ней проживает семья с тремя детьми.

Фото: citywalls.ru