Вышло промо "Южного парка" с ностальгией о "холодной войне"

В ролике не говорится о кризисе на Украине.

Опубликовано промо новой серии мультсериала "Южного парка" с ностальгией о временах "холодной войны". Ролик появился на YouTube-канале создателей телевизионного проекта. Новый эпизод 25 сезона получил название Back to the Cold War ("Возвращение к холодной войне"). Авторы в очередной раз доказывают зрителям свой статус, подразумевающий быстроту реакции на общественные события. В ролике не делается упоминание о ситуации, которая складывается на Украине.

По сюжету Мистер Маки проводит седьмые учения в школе за последние два дня из-за ядерной угрозы. При этом политически корректный Директор говорит о том, что Маки ещё и запросил бюджетное место для бомбоубежища с 20 копиями VHS-фильма "Красный рассвет", вышедшего в 1984 году. Маки отвечает директору, что "VHS — всё ещё лучший формат, если подумать".

История также будет разворачиваться вокруг конного турнира, на котором Баттерс должен победить оппонентов.

Sony представила трейлер хоррора "Мать".

Фото и видео: YouTube / South Park Studios