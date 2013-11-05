  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:40
105
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Sony представила трейлер хоррора "Мать"

0 0

Мировой релиз фильма ужасов намечен на 18 марта.

Американская кинокомпания Sony представила трейлер хоррора "Мать" со звездой "Убивая Еву". Ролик размещен на официальном YouTube-канале производителя проекта Umma. режиссером картины выступила Айрис Шим. Главную роль в фильме ужасов сыграла Сандра О. Сюжет фильма основывается на истории матери и дочери, которые проживают на ферме в американской глуши. Неожиданно родительница умирает, а дочь отказывается принимать прах покойной. В результате ее начинает преследовать дух матери.

Нет ничего страшнее, чем стать твоей мамой.

лозунг фильма

В картине "Мать" также снялись актеры Мива Алана Ли, Том И, Одейя Раш, Дермот Малруни. Официальная премьера запланирована на 18 марта.

Звезда "Игры в кальмара" расплакалась во время награждения.

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment
 

Теги: sony, мать, трейлер, убивая еву, хоррор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии