Мировой релиз фильма ужасов намечен на 18 марта.

Американская кинокомпания Sony представила трейлер хоррора "Мать" со звездой "Убивая Еву". Ролик размещен на официальном YouTube-канале производителя проекта Umma. режиссером картины выступила Айрис Шим. Главную роль в фильме ужасов сыграла Сандра О. Сюжет фильма основывается на истории матери и дочери, которые проживают на ферме в американской глуши. Неожиданно родительница умирает, а дочь отказывается принимать прах покойной. В результате ее начинает преследовать дух матери.

Нет ничего страшнее, чем стать твоей мамой. лозунг фильма

В картине "Мать" также снялись актеры Мива Алана Ли, Том И, Одейя Раш, Дермот Малруни. Официальная премьера запланирована на 18 марта.

Звезда "Игры в кальмара" расплакалась во время награждения.

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

